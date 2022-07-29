Galatasaray'ın Ali Akman transferinde sona doğru

Galatasaray iddiaya göre, eski futbolcusu Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için Eintracht Frankfurt'la anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 11:52
Galatasaray'ın Ali Akman transferinde sona doğru
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Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois'u kadrosuna katan Galatasaray, bir transfere daha noktayı koydu.

Transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılar iddiaya göre Ali Akman'ı kadrosuna kattı.

TRANSFERDE AYHAN AKMAN ETKİSİ

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray, Seferovic'in ardından Ali Akman'ı da renklerine bağlayarak forvet hattını güçlendirdi.

Ayhan Akman'ın yeğeni için Alman ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacak. Ali Akman transferinde Galatasaray'ın efsane ismi Ayhan Akman'ın payının büyük olduğu belirtildi.

Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.


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