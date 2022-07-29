Galatasaray'ın transferdeki hedefi 10 numara!

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:33

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kalede Muslera, stoperde Nelsson, ön liberoda Midtsjö, iki yönlü orta saha olarak Sergio Oliveira ve santrforda Seferovic, Aslan'ın kilit isimleri olacak. 10 numara takviyesi ile omurga tamamlanacak.

Sözcü’nün haberine göre, Galatasaray'da Okan Buruk'un ısrarla istediği 6 numara (ön libero) takviyesi Fredrik Midtsjö ile yapıldı. Sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncunun kendisi ve menajerinin ardından AZ Alkmaar ile de anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Hollanda kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro başarı bonusu ödeyecek. Midtsjö'nün bu hafta sonunda İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması, ardından Avusturya kampına katılması bekleniyor.

ŞİMDİLİK EMRE AKBABA

Fredrik Midtsjö'nün gelişiyle Buruk, omurgayı oluşturmuş olacak. Kalede Muslera (1), stoperde Nelsson (4-5), ön liberoda (6) Midtsjö, iki yönlü orta sahada (8) Sergio Oliveira, santrforda da (9) Haris Seferovic. Omurgaya son halka, 10 numara transferi ile eklenecek. Halen bu bölgede Emre Akbaba görev yapıyor. Gözden düşen isimlerden Cicaldau, yapılacak transfere göre ya rotasyonda kullanılacak ya da takımdan en azından kiralık olarak ayrılacak.

SAVAŞÇI VE ASİSTÇİ

11 Ağustos 1993'te dünyaya gelen, 2017 yazında 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giydi. Sağ ayağını kullanan, ön alanda top kazanma oranı yüksek olan Midtsjö, hem hücumda hem savunmada rakiplerine baskı kuruyor. Mücadele gücü yüksek, pes etmeyi sevmiyor. Ancak hava toplarında iyi değil. Gol katkısı az olsa da verdiği paslarla forvetleri direkt pozisyona sokabiliyor. Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı, 31 asist yaptı.