Galatasaray'ın transferdeki hedefi 10 numara!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da kalede Muslera, stoperde Nelsson, ön liberoda Midtsjö, iki yönlü orta saha olarak Sergio Oliveira ve santrforda Seferovic, sarı kırmızılıların kilit isimleri olacak. 10 numara takviyesi ile omurga tamamlanacak.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kalede Muslera, stoperde Nelsson, ön liberoda Midtsjö, iki yönlü orta saha olarak Sergio Oliveira ve santrforda Seferovic, Aslan'ın kilit isimleri olacak. 10 numara takviyesi ile omurga tamamlanacak.
Sözcü’nün haberine göre, Galatasaray'da Okan Buruk'un ısrarla istediği 6 numara (ön libero) takviyesi Fredrik Midtsjö ile yapıldı. Sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncunun kendisi ve menajerinin ardından AZ Alkmaar ile de anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Hollanda kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro başarı bonusu ödeyecek. Midtsjö'nün bu hafta sonunda İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması, ardından Avusturya kampına katılması bekleniyor.
ŞİMDİLİK EMRE AKBABA
Fredrik Midtsjö'nün gelişiyle Buruk, omurgayı oluşturmuş olacak. Kalede Muslera (1), stoperde Nelsson (4-5), ön liberoda (6) Midtsjö, iki yönlü orta sahada (8) Sergio Oliveira, santrforda da (9) Haris Seferovic. Omurgaya son halka, 10 numara transferi ile eklenecek. Halen bu bölgede Emre Akbaba görev yapıyor. Gözden düşen isimlerden Cicaldau, yapılacak transfere göre ya rotasyonda kullanılacak ya da takımdan en azından kiralık olarak ayrılacak.
SAVAŞÇI VE ASİSTÇİ
11 Ağustos 1993'te dünyaya gelen, 2017 yazında 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giydi. Sağ ayağını kullanan, ön alanda top kazanma oranı yüksek olan Midtsjö, hem hücumda hem savunmada rakiplerine baskı kuruyor. Mücadele gücü yüksek, pes etmeyi sevmiyor. Ancak hava toplarında iyi değil. Gol katkısı az olsa da verdiği paslarla forvetleri direkt pozisyona sokabiliyor. Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı, 31 asist yaptı.
Video Haberler
- Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu
- Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü!
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!