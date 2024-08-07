Paris 2024'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu!
ABD, Sırbistan, Fransa ve Almanya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbolda yarı finale yükselen takımlar oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol branşında yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da erkekler basketbol çeyrek final maçları yapıldı.
ABD, Sırbistan, Fransa ve Almanya yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı final maçları çarşamba günü oynanacak.
KEVİN DURANT TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Brezilya karşılaşmasından önce ABD formasıyla 483 sayısı bulunan Kevin Durant, attığı 11 sayıyla ABD'li eski kadın basketbolcu Lisa Leslie'nin 488 sayısını geride bırakarak bu forma altında en çok sayı atan isim oldu.
Yarı final eşleşmeleri TSİ şu şekilde:
18.30 Fransa-Almanya
22.00 ABD-Sırbistan
ABD haberleri Sırbistan haberleri fransa haberleri Almanya haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri
Spor Haberleri
- Kadın futbolunda finalistler belli oldu!
- Basketbolda yarı final eşleşmeleri belli oldu!
- Paris'te bugün hangi milli sporcular yarışacak?
- Buse Çavuşoğlu: 'Türk kadınının gücünü gösterdim'
- 'Faul olup olmadığını göremedik'
- Uzun atlamada zirve Miltiadis Tentoglou'nun!
- 'Soyunma odasında verdiğim reaksiyon...'
- Camryn Rogers'tan Paris 2024'te altın madalya!
- Winfred Yavi'den olimpiyat rekoru!
- Hollanda'dan bisiklette olimpiyat ve dünya rekoru!
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Instagram ne zaman açılacak?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- 'Arkadaşları burada misafir edersek...'
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
- MEB'den yaz tatili kararı!