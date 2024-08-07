Paris 2024'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu!

ABD, Sırbistan, Fransa ve Almanya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbolda yarı finale yükselen takımlar oldu.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:48
Paris 2024'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol branşında yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da erkekler basketbol çeyrek final maçları yapıldı.

ABD, Sırbistan, Fransa ve Almanya yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı final maçları çarşamba günü oynanacak.

KEVİN DURANT TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Brezilya karşılaşmasından önce ABD formasıyla 483 sayısı bulunan Kevin Durant, attığı 11 sayıyla ABD'li eski kadın basketbolcu Lisa Leslie'nin 488 sayısını geride bırakarak bu forma altında en çok sayı atan isim oldu.

Yarı final eşleşmeleri TSİ şu şekilde:

18.30 Fransa-Almanya

22.00 ABD-Sırbistan


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