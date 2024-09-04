Berke Dikişçioğlu Türkiye kaykay şampiyonu oldu

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:49

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:49

Türkiye’nin en yetenekli kaykaycılarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Şampiyonası Sokak Disiplini’nde Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye’nin en iyi kaykaycılarının karşılaştığı turnuva, Maltepe’deki Skatepark’ta düzenlendi. Tüm parkuru başarıyla tamamlayan Dikişçioğlu, Türkiye şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunda da derece yapmayı hedefliyor.

SIRADAKİ HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDA DERECE YAPMAK

14 yıldır düzenli olarak kaykay yapan ve 2021 ve 2022 yılında da şampiyonluğa ulaşan Berke Dikişçioğlu, bu birincilikle dünya şampiyonluğunda derece yapma yönündeki hedeflerine artık daha fazla inandığını dile getirerek, “Türkiye’de çok fazla iyi kaykaycı arasında bu şampiyonluğa ulaşmak benim için çok önemliydi. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefim olan dünya şampiyonluğunda derece yapmaya doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki bir kez daha Türkiye Şampiyonu olmayı başardım. Artık dünya şampiyonluğunda derece yapma hedefime doğru bir adım daha attım. Her zaman benim yanımda olan ailem ve ekibimle bunu başaracağıma inanıyorum. Bu birinciliği her zaman benim yanımda olan Red Bul ailesine hediye ediyorum" diye konuştu.