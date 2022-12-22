Berke Özer'in yeni adresi açıklandı!

22 Aralık 2022 Perşembe, 15:04

Berke Özer'in Portekiz kariyeri kısa sürdü. Yeni takımı Portimonense ile 2 maçta görev alabilen genç kaleci yeniden Türkiye'ye döndü.

22 yaşındaki file bekçisi, Eyüpspor ile anlaştı. Kulüp başkanı Murat Özkaya, Berke Özer'i transfer ettiklerini açıkladı.

Murat Özkaya

D-Smart'taki yayına katılan Özkaya, "Ligdeki performansımız övülüyor, biz bu takımı kurarken, eksiklerimizi kapatmaya çalıştık. Çok gol yiyorduk. Savunma ve stopere önemli transferler yaptık. Son olarak Berke Özer'i aldık. Az gol yiyen bir takım olmalıyız dedik ve buna göre savunmaya takviyeler yaptık. Berke'yi Süper Lig'e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi. Süper Lig'e çıkarsak iki yerli kaleciyle çıkmak istiyoruz. Berke'nin oynamasını istiyorum bu yüzden sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralayabiliriz. Eyüpspor olarak hedefimiz çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bir hayalim de İbrahim Üzülmez'i Beşiktaş'a hoca olarak gönderebilmek" şeklinde konuştu.

Berke Özer

Berke Özer'in 2.5 artı opsiyonlu bir şekilde toplamda 4.5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.