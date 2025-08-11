Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 09:43:00
AA
Berke Özer için Lille açıklaması!

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Lille ile adı geçen kalecileri Berke Özer ile ilgili konuştu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, ligde Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BERKE ÖZER İÇİN AÇIKLAMA

Milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili konuşan Şahin, "Berke, bizim için çok değerli bir isim. Kalmasını istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü mutlu edecek teklif gelirse düşünülebilir. Oyuncu güçlü bir takım olursa ayrılabilir. Ayrılmak için ayrılacağını düşünmüyorum. Biz kalacağını düşünüyoruz. Netleşmiş bir durum yok. Ayrılması durumunda gündemimizde kaleci transferi olacaktır. B planı olarak düşündüğümüz isimler var" değerlendirmesinde bulundu.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 25 yaşındaki file bekçisinin Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #berke özer #eyüpspor #lille #Selçuk Şahin

