Lille üç puanı Olivier Giroud ile aldı!

24.08.2025 23:58:00
Güncellenme:
Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monaco'yu 1-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Lille sahasında Monaco'yu ağırladı.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0'lık Lille üstünlüğüyle sona erdi.

GIROUD GALİBİYETİ GETİRDİ 

Lille'e galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Fransız golcü, 90+9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 4'e yükseltirken Monaco ise 3 puanda kaldı.

BERKE ÖZER FORMA GİYDİ

Lille takımında milli kaleci Berke Özer 90 dakika sahada kaldı.

Lille Fransa Ligi'nin 3. haftasında Lorient deplasmanına gidecek. Monaco ise evinde Strasbourg'u ağırlayacak.

