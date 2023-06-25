Berlin Açık'ta zafer Petra Kvitova'nın!
Çek tenisçi Petra Kvitova, Berlin Açık Tenis Turnuvası final mücadelesinde Hırvat raket Donna Vekic'i setlerde 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Teniste tek kadınlar dünya 9 numarası Çek raket Petra Kvitova, Berlin Açık'ta şampiyon oldu.
Petra Kvitova
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvasının finalinde Çek raket, dünya 23 numarası Hırvat tenisçi Donna Vekic'i 6-2, 7-6'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.
Berlin Açık şampiyonluğu, bu sezonun başlarında Miami Açık'ı da kazanan Kvitova'nın kariyerindeki 31. şampiyonluğu oldu.
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