Berlin Açık'ta zafer Petra Kvitova'nın!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 20:28

Güncelleme: 25.06.2023 - 20:28

Teniste tek kadınlar dünya 9 numarası Çek raket Petra Kvitova, Berlin Açık'ta şampiyon oldu.

Petra Kvitova

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvasının finalinde Çek raket, dünya 23 numarası Hırvat tenisçi Donna Vekic'i 6-2, 7-6'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Berlin Açık şampiyonluğu, bu sezonun başlarında Miami Açık'ı da kazanan Kvitova'nın kariyerindeki 31. şampiyonluğu oldu.