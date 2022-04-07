Son Dakika: PFDK, Cyle Larin'e 1 maç ceza verdi

07 Nisan 2022 Perşembe, 20:22

Profesyonal Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş futbolcusu Cyle Larin'e 1 maç men ve 4.500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Kanadalı yıldız, Trabzonspor maçında Siopis'e yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Kurul ayrıca, Trabzonspor'u da Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezasına çarptırdı.

Gaziantep FK'da Papy Djilobodji, Kasımpaşa maçındaki rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza aldı.