Cristiano Ronaldo'dan Wayne Rooney ve Jamie Callagher'a: Kıskançlar

07 Nisan 2022 Perşembe, 19:29

Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Wayne Rooney, Portekizli futbolcunun Manchester United’dan ayrılması gerektiğini söylemişti.

Sky Sports’ta konuşan Derby County Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Rooney, Ronaldo ve Paul Pogba’nın bu yaz United’dan ayrılmasının iki oyuncu için de daha iyi olabileceğini ifade etti.

Ronaldo’nun United’a dönmesinin faydalı olmadığını belirten Rooney, “Kulübün geleceğine baktığınızda, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde Manchester United'ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular seçilmeli. Bu Cristiano değil. Belli ki 20'li yaşlarındaki gibi bir oyuncu değil. Gol için bir tehdit ama oyunun kalanı için genç oyunculara ihtiyacınız var” şeklinde konuştu.

Katıldığı programdaki sunucu David Jones ve eski futbolcu Jamie Carragher ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Rooney’e, Ronaldo’dan yanıt gecikmedi.

Eski takım arkadaşının yaptığı paylaşımın altına yorum yazan Ronaldo, Carragher ve Rooney’i kastederek “İki kıskanç” ifadelerini kullandı.