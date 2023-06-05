Bernard Mensah, Kayserispor’dan ayrıldı
Kayserispor'da sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekibi Kayserispor’da ayrılıklar devam ediyor.
Daha önce yolların ayrıldığı tecrübeli kaleci Cenk Gönen’in ardından bugün de Bernard Mensah ile vedalaşıldı.
Bu sezon 27 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona ermese de tarafların anlaştığı ve Kayserispor'un son maçı olan Sivasspor deplasmanında Mensah'ın yer almayacağı belirtildi.
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