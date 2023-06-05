Bernard Mensah, Kayserispor’dan ayrıldı

Kayserispor'da sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile yollar ayrıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:16
Bernard Mensah, Kayserispor’dan ayrıldı
Abone Ol google-news

Süper Lig ekibi Kayserispor’da ayrılıklar devam ediyor. 

Daha önce yolların ayrıldığı tecrübeli kaleci Cenk Gönen’in ardından bugün de Bernard Mensah ile vedalaşıldı. 

Bu sezon 27 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona ermese de tarafların anlaştığı ve Kayserispor'un son maçı olan Sivasspor deplasmanında Mensah'ın yer almayacağı belirtildi. 


Bernard Mensah kayserispor Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber!

Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber!
PFDK’den Kayserispor’a para cezası

PFDK’den Kayserispor’a para cezası
Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı

En Çok Okunan Haberler