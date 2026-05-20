Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda

20.05.2026 21:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılacak Portekizli yıldız futbolcu Bernardo Silva, İngiliz temsilcisine veda etti.

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, sezon sonu ayrılacağı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'e veda mesajı yayınladı.

Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.

31 yaşındaki futbolcu "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim" dedi.

Manchester City camiasına minnettar olduğu vurgulayan Silva, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık" şeklinde konuştu.

Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

Teklif ortaya çıktı: Bernardo Silva transferinde Galatasaray'a dev rakip! Manchester City'den ayrılma kararı alan Bernardo Silva'nın yeni rotasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından Portekizli yıldız hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Takımın en çok kazanan 2. ismi olacak: Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya dev teklif Galatasaray'ın sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'ya 2 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.
Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edilmişti: Bernardo Silva'dan transfer açıklaması Manchester City'den sezon sonu ayrılacak olan Bernardo Silva'ya Galatasaray'ın da teklif yaptığı iddia edilmişti. Portekizli yıldızdan geleceğine dair açıklama geldi.