Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:56

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:56

Bertuğ Yıldırım hakkında çıkan transfer haberleri ardından Bertuğ Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Bertuğ Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Bertuğ Yıldırım hangi takımlarda oynadı? Bertuğ Yıldırım hangi mevkide oynuyor? İşte Bertuğ Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri...

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Ocak 2002'de dünyaya geldi. Sarıyer'in altyapısından yetişen Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında TFF 2. Lig'de başladı. 3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı.

BERTUĞ YILDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2018-2021 Sarıyer

2021- Hatayspor

2023› Antalyaspor (kiralık)

2023 - Rennes

BERTUĞ YILDIRIM HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Bertuğ Yıldırım forvet mevkinde futbol oynamakatadır. Sağ ayaktır.