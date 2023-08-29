Bertuğ Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Bertuğ Yıldırım hangi takımlarda oynadı? Bertuğ Yıldırım hangi mevkide oynuyor?
Bertuğ Yıldırım Google'da en çok aratılanlar arasına girdi. Bertuğ Yıldırım'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Bertuğ Yıldırım hangi takımlarda oynadı? Bertuğ Yıldırım hangi mevkide oynuyor?
Bertuğ Yıldırım hakkında çıkan transfer haberleri ardından Bertuğ Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Bertuğ Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Bertuğ Yıldırım hangi takımlarda oynadı? Bertuğ Yıldırım hangi mevkide oynuyor? İşte Bertuğ Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri...
BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?
Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Ocak 2002'de dünyaya geldi. Sarıyer'in altyapısından yetişen Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında TFF 2. Lig'de başladı. 3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı.
BERTUĞ YILDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2018-2021 Sarıyer
2021- Hatayspor
2023› Antalyaspor (kiralık)
2023 - Rennes
BERTUĞ YILDIRIM HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Bertuğ Yıldırım forvet mevkinde futbol oynamakatadır. Sağ ayaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- 'Sana tahammül ediyoruz' yorumuna cevap!
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!
- Denizde kaybolan gencin cesedi 2 gün sonra bulundu
- Merkez Bankası'ndan KKM talimatı
- Rafet El Roman: 'Artık çocuğum olmayacak'