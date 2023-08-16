Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:04

Güncelleme: 16.08.2023 - 13:04

Hakim Ziyech, Google'da en çok aratılan isimler arasına girdi. Transfer haberleriyle gündem olan futbolcunun hayatı merak edildi. Peki, Hakim Ziyech kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakim Ziyech hangi takımlarda oynadı? işte Hakim Ziyech'in hayatı ve kariyeri...

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'nın Dronten şehrinde Faslı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Heerenveen altyapısında başladı. 2012 yılında Heerenveen'in A takımına yükseldi ve 2016 yılına kadar burada forma giydi. 2016 yılında AFC Ajax'a transfer oldu ve 2020 yılına kadar burada forma giydi. 2020 yılında Chelsea'ye transfer oldu.

Ziyech, Fas millî takımında da forma giymektedir. 2015 yılında Fas millî takımına çağrıldı ve 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda Fas millî takımı ile şampiyon oldu.

HAKİM ZİYECH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2014 Heerenveen

2014-2016 Twente

2016-2020 Ajax

2020- Chelsea

HAKİM ZİYECH'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı. 23 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla Fas millî takımını temsil etme kararını açıkladı. 9 Ekim 2015 tarihinde, Fas adına ilk maçına Fildişi Sahili karşısında dostuk maçında çıktı. Maç 1-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.