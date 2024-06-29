Bertuğ Yıldırım'dan Avusturya maçı açıklaması: 'İntikam olarak görüyoruz'

Yayınlanma: 29.06.2024 - 16:59

Güncelleme: 29.06.2024 - 16:59

A Milli Takım oyuncularından Bertuğ Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Henüz EURO 2024'te forma şansı bulamaması hakkında konuşan Bertuğ Yıldırım, "Henüz süre almamış olabiliriz ama daha önümüzde çok yıl var. Takımdaki ağabeylerimizle aynı yerde bulunmak büyük bir gurur. Hocamızın önceden forvet olması benim için büyük avantaj, ondan çok şey öğrendim. Ancak stillerimiz bile farklı. 4-6-0 hocamızın kendi geliştirdiği bir taktik ve zor bir taktik. Cenk Ağabey, ben ve Semih forma şansı bulursak en iyi şekilde oynayacağız. Ancak oynamasa da fazla gol sıkıntısı yaşamıyoruz zaten" dedi.

"HAKAN AĞABEY BİR ŞEYLERİ AŞMIŞ"

Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığı hakkında konuşan Bertuğ, "Hakan Ağabey'in konuşması tam bir kaptan konuşmasıydı. Hakan Ağabey bir şeyleri aşmış bir insan. Biz kampta bir şeyler duyduğumuzda biraz etkileniyoruz, o da o yüzden baskıyı bizden alıp kendisine çekmek istedi. Avrupa'da oynayan oyuncularımızın en büyük avantajı fiziksel yapıları oluyor. Türkiye'de oynayan oyuncular da zaten büyük kulüplerde oynadığı için onlar da güçlü" sözlerini sarf etti.

"İNTİKAM OLARAK GÖRÜYORUZ BU MAÇI"



Finale kadar gidebileceklerini söyleyen Bertuğ, "Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var. Herkes o maça çok motive. Avusturya'nın gelmesi daha iyi oldu. Onlar da çok iyi bir takım ama Türkler arasındaki o şey yanıyor şu anda... Takımdaki ağabeylerimiz bize eşit şekilde davrandığı için takımdaki kimse kendini genç gibi hissetmiyorum. Ucu bucağı olmayan bir jenerasyonumuz var. Arda, Kenan, Semih..." ifadelerini kullandı.

"SAMET AKAYDİN'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Samet Akaydin'in mental gücüne değinen Bertuğ, "İnanılmaz bir destek görüyoruz. Herkese 'Acaba şampiyon olsak ne olur?' diye düşündürtüyor bu destek. Ben sonuna kadar gidebileceğimizi ve final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Samet Akaydin'den çok şey öğrendim. Ona çok ağır eleştiriler oluyor ama hiçbir şekilde kafasına takmadan topunu oynuyor. Mental olarak çok güçlü. Ben de duygusal bir insanım ama Samet Ağabey gibi davranmam gerektiğini öğrendim" diyerek sözlerini noktaladı.