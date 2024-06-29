Rakip Avusturya... Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev!
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın genç yıldız Arda Güler'i farklı bir pozisyonda oynatacağı ileri sürüldü.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.
ARDA GÜLER'E YENİ GÖREV
Montella'nın Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi.
Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.
Türkiye ile Avusturya, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22:00'de çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.
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