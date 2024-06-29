Rakip Avusturya... Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev!

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın genç yıldız Arda Güler'i farklı bir pozisyonda oynatacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:10
Rakip Avusturya... Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev!
Abone Ol google-news

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.

ARDA GÜLER'E YENİ GÖREV

Montella'nın Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi.

Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

Türkiye ile Avusturya, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22:00'de çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.


arda güler haberleri Vincenzo Montella haberleri a milli futbol takımı haberleri Avusturya haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

EURO 2024'te ilk çeyrek final biletleri sahiplerini bulacak!

EURO 2024'te ilk çeyrek final biletleri sahiplerini bulacak!
Lamine Yamal EURO 2024'te ilk başarısını kazandı: Sonuçları kampta aldı!

Lamine Yamal EURO 2024'te ilk başarısını kazandı: Sonuçları kampta aldı!
Almanya'nın EURO 2024 çeyrek finali önündeki tek engel Danimarka!

Almanya'nın EURO 2024 çeyrek finali önündeki tek engel Danimarka!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler