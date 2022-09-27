Besar Gudjufi'den Beşiktaş'a kötü haber!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Makedon futbolcusu Besar Gudjufi, milli takımda sakatlandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a genç futbolcusu Besar Gudjufi'den kötü bir haber geldi. Futbolcu, Kuzey Makedonya U19 takımında sakatlandı.
GUDJUFI UZUN SÜRE OYNAYAMAYACAK
Sabah'ın haberine göre, kanat oyuncusu milli takımda çapraz bağ zedelenmesi yaşadı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Beşiktaş geçen yaz transfer ettiği Gudjufi ile 18 yaşını doldurmasının ardından profesyonel sözleşme imzalamıştı.
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