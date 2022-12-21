Beşikaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 11:11

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

EKSİKLER

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

Dünya Kupası'ndan dönen Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in yer vermesi halinde forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Dele, N'Koudou, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Abdulsamet, Feyyaz, Cumali, Erkam, Şahin, Mert Çapar, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar

5. TUR'A NASIL GELDİLER?

Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ 5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Beşiktaş 5 hazırlık maçı oynadı.

Valerien Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında 3 resmi maçta görev almıştı. Lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenerken Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Antalya kampında ise Belçika ekipleri Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 yenen siyah beyazlılar son olarak Giresunspor'u 5-3 mağlup etmişti.