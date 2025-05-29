Beşiktaş, 4 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı!

Beşiktaş kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada altyapıdan yetişen dört genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama;

"Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız; Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Genç futbolcularımıza yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



