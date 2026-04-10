Beşiktaş, 468 milyon liralık anlaşmayı resmen duyurdu

10.04.2026 18:32:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşmasına vardı. Buna göre siyah beyazlılar 2029 yılına kadar olan anlaşmadan 468 milyon lirayı kasaya koyacak.

Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Beko ile 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

İlgili Haberler

Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu! Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi duyuruldu.
Serdal Adalı, Cerny, Agbadou... PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı
Serdal Adalı, Cerny, Agbadou... PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından yapılan açıklamalarla ilgili verilen cezaları açıkladı.
Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü: Manchester United'dan Altay Bayındır kararı!
Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü: Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni sezon öncesi Andre Onana ve milli kaleci Altay Bayındır ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.