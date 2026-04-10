Beşiktaş, 468 milyon liralık anlaşmayı resmen duyurdu

Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Beko ile 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."