Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü: Manchester United'dan Altay Bayındır kararı!

10.04.2026 09:20:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni sezon öncesi Andre Onana ve milli kaleci Altay Bayındır ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.

Manchester United yönetimi, kaleyi önceki yıl transfer edilen genç yetenek Senne Lammens’e emanet ettikten sonra, yedek kulübesindeki maliyeti düşürmek için düğmeye bastı. 

Bu kapsamda, beklenen performansı sergileyemeyen Andre Onana’nın yanı sıra, forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır ile de vedalaşılacağı iddia edildi.

OCAK AYINDAKİ BEŞİKTAŞ ENGELİ

Daily Mail’in haberine göre; Beşiktaş’ın, Altay Bayındır için Manchester United’ın kapısını resmen çaldığı ancak İngiliz devinin, transferin kapanmasına çok az bir süre kala "alternatifsiz kalma" korkusuyla bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ BİLETİ HAZIR

United yönetimi, yaz aylarında bu kez daha esnek davranacak. Altay Bayındır’ın da düzenli oynamak istediği ve Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı bilinirken, Beşiktaş’ın bu transferde "en güçlü aday" olduğu vurgulandı.

Siyah-beyazlıların, milli eldiven için uygun bir bonservis bedeliyle anlaşmayı sonuçlandırması bekleniyor.

