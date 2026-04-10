Serdal Adalı, Cerny, Agbadou... PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı

10.04.2026 10:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından yapılan açıklamalarla ilgili verilen cezaları açıkladı.

Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

PFDK, uzatma dakikalarında verilen penaltı nedeniyle maç sonu tepki gösteren Beşiktaşlı futbolcu ve yöneticilere verilen cezaları açıkladı.

İşte verilen cezalar:

Beşiktaş Kulübüne 4 milyon 160 bin TL para cezası verildi.

Serdal Adalı'ya 2.7 milyon TL para cezası ve 21 gün hak mahrumiyeti verildi.

Vaclav Cerny'e 500 bin TL para cezası verildi.

Emmanuel Agbadou'ya 1 milyon TL para cezası verildi

Sergen Yalçın'a ise ceza verilmedi.

