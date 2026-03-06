Beşiktaş'a geri dönmek istediği iddia edilmişti... Spartak Moskova'dan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş'ın, geçen yaz yaklaşık 20.8 milyon Euro bonservis bedeli ve 7.3 milyon Euro şarta bağlı bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes'in Rusya'ya uyum sağlayamadığı ve mutsuz olduğu öne sürüldü.

Siyah beyazlıların, Portekizli orta saha oyuncusunu yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ve Gedson'un da bu olasılığa sıcak baktığı iddia edilirken, Spartak Moskova cephesinden bu söylentilere yanıt geldi.

"SAÇMALIK VE SPEKÜLASYON"

Spartak Moskova Genel Direktörü Sergey Nekrasov, Rus basınından Match TV yorumcusu Georgy Cherdantsev'e Gedson Fernandes ile ilgili iddialar hakkında konuştu.

Cherdantsev, Nekrasov ile görüştüğünü belirterek "Kendisi bu söylentileri tamamen saçmalık ve spekülasyon olarak nitelendirdi. Gedson'un daha önce oldukça içine kapanık olmasına rağmen, devre arası kampında moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Spartak genel direktörüne göre, bu adamla her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

22 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

Spartak ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.