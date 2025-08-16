Gedson Fernandes'in golü galibiyete yetmedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.08.2025 19:48:00
Rusya Premier Lig'in 5. hafta maçında Spartak Moskova, sahasında Zenit ile 2-2 berabere kaldı.

Rusya Premier Lig'in 5. haftasında Spartak Moskova, sahasında Zenit'i konuk etti.

Otkrytie Arena'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Zenit, 15. dakikada Mateo Cassierra'nın golüyle öne geçti. Spartak Moskova ise 18. dakikada Marquinhos ve 38. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Gedson Fernandes'in golleriyle skoru 2-1'e taşıdı. Zenit, 63. dakikada Alexander Sobolev'in golüyle yeniden beraberliği yakaladı.

Zenit'te savunma oyuncusu Douglas Santos, 43. ve 51. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 89. dakikasında Spartak Moskova'da Ezequiel Barco, penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Gedson Fernandes, Spartak Moskova ile çıktığı 3. maçında ilk golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Spartak Moskova, puanını 5 yaptı. Zenit ise 6 puana yükseldi. 

Rusya Premier Lig'in gelecek haftasında Spartak Moskova, Rubin Kazan deplasmanına gidecek. Zenit, Dinamo Makhachkala'yı ağırlayacak.

