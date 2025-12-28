Beşiktaş'a golcü transferinde rakip çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 16:11:00
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Arnaud Kalimuendo için Eintracht Frankfurt'un devreye girdiği iddia edildi.

Eintracht Frankfurt, hücum hattını güçlendirmek için Arnaud Kalimuendo transferinde yeniden harekete geçti. 

Sky Sport DE'nin haberine göre, Frankfurt, Fransız forvet için son günlerde somut görüşmelere başladı. Oyuncunun mevcut kulübü Nottingham Forest'ın da yaşanan gelişmelerden haberdar edildiği aktarıldı.

ÖNCELİKLİ HEDEF OSULA

Haberde, Eintracht Frankfurt'un hücum hattı için öncelikli hedefinin William Osula olduğu ancak bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Kalimuendo'nun güçlü bir alternatif olarak öne çıktığı belirtildi.

TRT Spor'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Arnaud Kalimuendo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı. Fransız santrafor, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

