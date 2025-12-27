Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

Ara transferde birden fazla bölgeye takviye planlayan Beşiktaş, Torino’nun deneyimli golcüsü Duvan Zapata’yı listesine ekledi.

Siyah-beyazlı takımın Zapata’yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın haberine göre Beşiktaş, 34 yaşındaki golcüyü kadrosuna katabilmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Cagliari’nin de Zapata’yla ilgilenen kulüplerden biri olduğu ancak yüksek maaşı nedeniyle bu transferin zor olduğuna dikkat çekildi. Beşiktaş’ın ise Torino’nun kararını beklediği aktarıldı.

Ek olarak Beşiktaş’ın Torino’nun Milan’la oynadığı maçta Zapata’yı izlemek için bir scout gönderdiği belirtildi. Sözleşmesi 2027’de bitecek Duvan Zapata bu sezon Torino’da 12 maçta süre alırken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Zapata kariyerinde daha önce CD America, Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria ve Atalanta formalarını giymişti.