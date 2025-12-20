Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki: 'Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak'

20.12.2025 20:54:00
Çaykur Rizespor maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar TFF ve hakem kararlarına tepki gösterdi. Taraftarların açtığı pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçı başlamadan önce hakem kararlarına ve TFF'ye tepki gösterdi.

Yeni açık tribününde, "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" pankartı açan siyah-beyazlılar federasyon aleyhinde tezahüratta bulundu.

"KOLTUKLARI İŞGAL ETMEYİN"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin."

Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübü finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi ‘monitörle’, ‘düdükle’ durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız."

BİR TEPKİ DE DEVRE ARASINDA

Tüpraş Stadyumu'nda ilk yarısı golsüz geçen maçta siyah beyazlılar devre arasında hakem Cihan Aydın ve VAR'da görev yapan Ömer Faruk Turtay'a tepki gösterdi.

Beşiktaş devre arasında, Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu paylaştı ve “Tiyatro devam ediyor!” notunu düştü.

