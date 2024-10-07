Maçı tamamlayamamıştı: Beşiktaş'tan Gabriel Paulista açıklaması!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista'nın son durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Maçı tamamlayamamıştı: Beşiktaş'tan Gabriel Paulista açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:29

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Brezilyalı oyuncu, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ilk yarısında oyundan çıkmıştı.


Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #sakatlık

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