Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Bu kayıp Bronckhorst’a yazar'
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
"ANCAK PENALTIYLA"
Gülengül Altınsay: "Van Bronckhorst denemelere devam ediyor. Özellikle orta alanda. Bu kez üç 10 numara; Mario, Muçi ve Silva ile çıkmış. Gedson, Musrati’nin yokluğunda geriye Ndour’un yanına arkaya alınmış. Oysa Beşiktaş, Gedson’un önde oynadığı maçlarda çok daha etkili. Bu durumda kanatlarda yeterli direnci gösteremeyebilir. Zaten Antep de kanatlardan rahat inerek başlıyor oyuna. Ama ilk dakikaların ardından oyunun hâkimi Beşiktaş. Fakat etkili pozisyon yok derken penaltı geliyor. Geçen hafta verilmeyen yüzde yüz penaltının ardından bu kez VAR’dan gelen penaltı ve Immobile’nin golüyle gülüyor Kartal. İkinci yarı Antep’in baskısı ile başlıyor. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkmaya çalışıyorlar. Çok net pozisyonlar buluyorlar. Buna Siyah-Beyazlıların dirençsiz oyunu en önemli neden. Aslında Antep Süper Lig’in zayıf takımlarından biri. Beşiktaş’ın antrenman havasında geçirmesi gereken bir maçta rakibe net pozisyonlar vermesi ve iyice gömülüp golü davet etmesi bırakın Avrupa’yı bizim lig düzeyinde bile endişe verici." (Cumhuriyet)
"BU KAYIP BRONCKHORST'A YAZAR"
Bilal Meşe: "Kişisel olarak onu bunu bilmem arkadaş, sen büyüksen ki Beşiktaş büyük takımdır, sahada topunla tüfeğinle savaşacaksın! Immobile’yi niye oyundan aldın? Rakip savunmayı zorlayan, çıkmalarını engelleyen bir isimdi, olmazzz, sahada kalacak arkadaş, kalacak! Ya Muçi’ye niye bu kadar sabır gösterdin, bal yapmayan arı misali! Koca Beşiktaş, penaltıyla bir gol buldu, üretme konusunda sınıfta kaldı! Kişisel olarak bu iki puan kaybını, Van Bronckhorst’a yazarım arkadaş, lamı cimi yok! Oyuncu hamleleri de sıfır ötesiydi, peki Salih Uçan neredeeee!" (Milliyet)
"GABRİEL ÇIKINCA EKONOMİK DEĞİL"
Ali Ece: "Gaziantep’te ise Okereke karşı karşıya dünyaları kaçırdı. Zaten 18. dakikada Gabriel Paulista’nın mükemmel son adam müdahalesi olmasa Beşiktaş golü maalesef yerdi. Lakin Gabriel o pozisyonda sakatlanınca Gaziantep daha da fazla savunma arkasına attığı toplarla pozisyon buldu. Beşiktaş ise Frankfurt karşısında sergilediği oyun kalitesinin yarısını bile sergilemeden golü bulmayı başardı. Gol tamamen Rafa Silva ve Immobile’nin tecrübeyle harmanladıkları dar alan yetenekleri sayesinde kazanılan penaltıdan geldi. Gedson’un süper oynadığı ilk yarıda her maç yükselen performansıyla Portekiz Milli Takımı kadrosuna göz kırpan çift yönlü orta saha, golden hemen sonra güçlü driplingleriyle çok başarılı bir geçişin mimarı oldu. O pozisyonda Immobile’nin tek pasında Muçi biraz dikkatli olsaydı skorun 2-0 olması içten bile değildi ve maçın kalanı Beşiktaş için daha kolay geçebilirdi. Oyuncu değişiklikleri sonrası kalite iyice düştü, Beşiktaş bulduklarını yüksek enflasyondaki bozuk para gibi harcarken, kredi kartı borcu misali bir sürü pozisyon verip sonunda golü yedi." (Fanatik)
"DAHA ÇOK SAVUNMACI DAHA İYİ DEFANS DEĞİLDİR"
Engin Kehale: "Hollandalı teknik adamın Tayyip Talha ve Zaynutdinov hamleleri, son dakikalarda takımının iyice geriye yaslanmasını ve önde top tutamasının sağladı. Çok savunma oyuncusuyla daha iyi savunma yapılır diye bir şey yok. Nitekim son dakikada Maxim, bu dersi 2 puanı da Beşiktaş’ın hanesinden alıp takımına beraberliğe getirerek vermiş oldu." (Hürriyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Alman basınından Türkiye iddiası
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- 200 milyon euroluk dev ponzi vurgunu!
- Beyrut ve Hayfa'da dumanlar yükseldi
- Mazhar Alanson'un kızı son yolculuğuna uğurlandı