Beşiktaş'tan geleceğe yatırım: Bora Sorgun'u renklerine bağladı!
Beşiktaş Kulübü, 2009 doğumlu genç futbolcu Bora Sorgun'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Akademi, son olarak Çanakkale Atletik Spor Kulübü'nde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Bora Sorgun'u renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Çanakkale Atletik Spor Kulübü'nde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Bora Sorgun'u kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunacağına inandığı sporcuya, "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
BORA SORGUN'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş U-16 Akademi Takımında forma giyecek olan Bora Sorgun, Beşiktaş'ın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve Futbol Akademisi Scout ekibimizin hocalarına teşekkür ederim" diye konuştu.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
- Galatasaray'a 4 kötü haber!
- Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
- Beşiktaş'tan geleceğe yatırım!
- Aziz Yıldırım ve Rasim Ozan davasında karar!
- Teknik direktöründen flaş Zaha sözleri
- Fransa'da gündem yine Ndombele
- Aston Villa'dan 5 yıllık yeni sözleşme!
- Ümit Milli Takım'da iki değişiklik!
- Pogba'nın doping cezasında büyük indirim
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Narin cinayetinde 'delil' niteliğinde yeni ayrıntı
- Yasak kardeşim yasak!
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- 'Ayşenur burada, sakın eve gelme'
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'
- Sezonun 3. final haberi: NOW TV o dizinin fişini çekti
- Türkiye’nin en büyük santrali durdu!