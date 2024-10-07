Beşiktaş'tan geleceğe yatırım: Bora Sorgun'u renklerine bağladı!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:30

Güncelleme: 07.10.2024 - 17:30

Beşiktaş Futbol Akademi, son olarak Çanakkale Atletik Spor Kulübü'nde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Bora Sorgun'u renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Çanakkale Atletik Spor Kulübü'nde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Bora Sorgun'u kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunacağına inandığı sporcuya, "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

BORA SORGUN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş U-16 Akademi Takımında forma giyecek olan Bora Sorgun, Beşiktaş'ın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve Futbol Akademisi Scout ekibimizin hocalarına teşekkür ederim" diye konuştu.