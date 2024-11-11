Beşiktaş açıkladı: Maccabi Tel Aviv maçının yeri belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv mücadelesinin konumu belli oldu.

Beşiktaş açıkladı: Maccabi Tel Aviv maçının yeri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 19:38

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçının Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."


Etiketler: #beşiktaş #maccabi tel aviv #uefa avrupa ligi #Macaristan

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