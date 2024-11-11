Beşiktaş'ta kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Beşiktaş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen dekoratif ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Ülkeye kaçak yollarla getirilen, dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirtildi.
Beşiktaş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen dekoratif ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilerek kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin ülkeye kaçak yollarla getirildiği ve satışının yapılmak istendiğini belirledi.
Beşiktaş'ta ürünlerin muhafaza edildiği ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 1166 dekoratif ürün ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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