Beşiktaş açıkladı: Necip Uysal ameliyat oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan 33 yaşındaki futbolcu Necip Uysal'ın ameliyat olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Necip Uysal'ın ameliyat olduğunu duyurdu.
Yapılan açıkalamda, "Futbol A Takımımızın 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, ameliyat oldu.
Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.
Futbolcumuz Necip Uysal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" denildi.
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