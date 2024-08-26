Portekiz basını duyurdu: Beşiktaş'tan kanat transferinde sürpriz aday!
Beşiktaş, Benfica forması giyen sol kanat oyuncusu Joao Mario ile ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaş için Portekiz'den Joao Mario iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanat ile ilgileniyor.
Joao Mario'nun kariyerindeki bir sonraki adımı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel senaryo olduğu yazıldı.
AYRILIK İÇİN AÇIKLAMA
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası ayrılığı hakkında, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var" ifadelerini kullandı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario'nun Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve orta sahada da görev alabilen Joao Mario, Benfica'da çıktığı 149 maçta 36 gol attı ve 26 asist yaptı.
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