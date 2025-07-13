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Orkun Kökçü'nün ardından... Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor!

Orkun Kökçü'nün ardından... Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor!

13.07.2025 10:34:00
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Cumhuriyet Spor
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Orkun Kökçü'nün ardından... Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor!

Orkun Kökçü ile anlaşan Beşiktaş'ın, Kyle Walker-Peters transferini de tamamladığı iddia edildi.

Beşiktaş; David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbolcuyla sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ, KYLE WALKER-PETERS'A İMZAYI ATTIRDI

Sportmediaset'in geçtiği habere göre Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini tamamladı. Kara Kartal, 28 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık kontrat yaptı.

Kyle Walker-Peters'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Kyle Walker-Peters

BONSERVİSSİZ KADROYA KATILDI

Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladı. Deneyimli futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro.

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