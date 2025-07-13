Beşiktaş Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham'ın ardından Orkun Kökçü transferini tamamladı.

Siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak için dün İstanbul'a gelen Orkun, bugün sağlık kontrollerinden geçti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

Ayrıntılı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, ilk açıklamasını havaalanında yaptı.

Milli futbolcu transferden dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu benim için gurur verici bir şey. Zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Bu arma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Aile olarak mutlu bir şekilde devam edeceğiz. Çok sabırsızlanıyorum ve heyecanlıyım" diye görüş belirtti.

BEŞİKTAŞ MALİ AYRINTILARI AÇIKLADI

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Orkun Kökçü transferinin maliyeti açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."