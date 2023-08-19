Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 16:16

Güncelleme: 19.08.2023 - 16:17

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in ayrılığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, daha önce iki kez Ümraniyespor'a, bir kez de Göztepe'ye kiralanmıştı.