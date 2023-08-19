Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 16:16
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in ayrılığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, daha önce iki kez Ümraniyespor'a, bir kez de Göztepe'ye kiralanmıştı.

 

 

 


Ajdin Hasic beşiktaş transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması: 'Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır'

Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması: 'Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır'
Beşiktaş'tan stoper atağı: Hedef Koray Günter!

Beşiktaş'tan stoper atağı: Hedef Koray Günter!
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: 'Zorlu bir maç bizi bekliyor'

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: 'Zorlu bir maç bizi bekliyor'

En Çok Okunan Haberler