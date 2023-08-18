Beşiktaş'tan stoper atağı: Hedef Koray Günter!
Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve defans hattına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş yeni hedefini belirledi.
Daha önce de ismi geçse de üzerinde pek durulmayan Koray Günter yeniden Beşiktaş'ın ana hedefi oldu.
VERONA'YLA GÖRÜŞECEKLER
Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray Günter için tekrardan kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Koray Günter'i kadrosuna katmak için ne kadar bir bütçe ayırdığı henüz belli değil.
10 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Sampdoria'ya kiralanan ve 10 resmi maça çıkan Koray Günter skor katkısı sağlayamadı.
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