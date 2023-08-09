Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain transferinde risk almıyor!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:43

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:43

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırırken Liverpool’dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain konusunda risk alınmayacak.

Siyah-beyazlıların transfer görüşmeleri yaptığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu salı günü İstanbul’a geldi. Ancak İngiliz yıldızın sakatlık geçmişi nedeniyle Beşiktaş adımlarını dikkali atıyor. Liverpool doktorlarının hazırladığı sağlık raporları incelenirken bir probleme rastlanmadı.

Alex Oxlade-Chamberlain

Chamberlain, kariyerindeki diz, çapraz bağ ve uyluk sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş tarafından geniş kapsamlı bir sağlık kontrolüne sokulacak. Siyah-Beyazlı kulübün sağlık heyeti, olumlu rapor verirse tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalanacak.

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Beşiktaş, hücuma dönük orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov için kulübü CSKA Moskova ile pazarlıklara başladı. Moskova, Kazak futbolcu için önce 6.5 milyon Euro istedi ancak bu rakamda biraz indirime gitti. Şenol Güneş’in çok istediği 25 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı yönetim, tüm mali şartlarını zorlayacak.

Bakhtiyor Zaynutdinov



Beşiktaş, kanat oyuncusu Matias Vargas konusunda ısrarcı. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Shangai Port’tan bonservisini almasını bekliyor. Bu arada Fransız ekibi Metz, Beşiktaşlı Jackson Muleka için 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.