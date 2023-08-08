Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'da
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool forması giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş önemli bir transferi bitirmek üzere.
Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a geldi. İngiliz yıldızı taşıyan uçak, saat 17.30 sularında İstanbul'a indi.
Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain'in, önceki hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti ve İngiliz oyuncu salı günü Türkiye'ye geldi.
İNGİLTERE'DE 12 KUPA KAZANDI
İngiltere'de Southampton'ın altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olmuştu. Londra kulübünde 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a gitmişti.
Liverpool ve Arsenal'da toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maçta 7 gol kaydetti.
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