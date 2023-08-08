Beşiktaş transferde mutlu sona yakın: Chamberlain, İstanbul'a geliyor!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:05

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:17

Beşiktaş, Alex Oxlade Chamberlain transferinde mutlu sona yakın.

Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere bugün Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Sporst Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Chamberlain, saat 16:30'da İstanbul'da olacak.

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti.

Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.

GELİŞİ RÖTAR YAPTI

İngiliz futbolcu, pazartesi gecesi Türkiye uçağına binecekti. Ancak uçak 3 saatlik rötarın ardından iptal edildi.

35 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.

Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.