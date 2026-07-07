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Beşiktaş, Alexander Nübel'i resmen açıkladı: İşte İstanbul'a geliş saati...

Beşiktaş, Alexander Nübel'i resmen açıkladı: İşte İstanbul'a geliş saati...

7.07.2026 14:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, Alexander Nübel'i resmen açıkladı: İşte İstanbul'a geliş saati...

Beşiktaş, Alexander Nübel'in kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Alman eldiven bu akşam İstanbul'da olacak.

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Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Alman kalecinin sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Böylece siyah-beyazlılar, hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş oldu.

ÖNCEKİ SEZON PERFORMANSI

Önceki sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakaladı.

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