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Beşiktaş beklenen transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş beklenen transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

7.07.2026 12:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş beklenen transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Doğan Alemdar'ın sağlık kontrolleri ve transfer işlemleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adım daha attı.

Siyah-beyazlı kulüp, kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Doğan Alemdar'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından transferin son prosedürlerini tamamlayacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde genç file bekçisiyle resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTI

Beşiktaş, Doğan Alemdar transferi için daha önce Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Yerli kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, transferi kısa süre içinde sonuçlandırma aşamasına getirdi.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

23 yaşındaki milli kalecinin Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. İstanbul ekibinde 3 resmi maçta forma giyen Doğan Alemdar, kalesinde 6 gol gördü.

RENNES'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu. Genç kaleci, şimdi kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.

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