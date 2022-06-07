Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı

07 Haziran 2022 Salı, 17:28

Beşiktaş, Alexander Sörloth transferinde Leipzig'i ikna etmeye çok yakın. İddiaya göre, Norveçli golcüye yıllık 3 milyon Euro maaş ödenecek.

İspanyol Gazetesi El Diario Vasco'nun haberine göre Beşiktaş, golcü oyuncu Alexander Sörloth ile anlaşma sağladı. Yıllık 3 milyon Euro maaş ile el sıkışılan futbolcunun kulübü Leipzig ile pazarlıklar sürüyor. İki kulüp arasında ciddi bir aşama kaydedildi.

REAL SOCIEDAD'A KİRALANDI

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü, 49 maçta 33 gol 10 asistle ile oynayarak beğeni toplamıştı.

Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'dan ayrılıp, Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig'in yolunu tutan golcü oyuncu, Trabzonspor'da gösterdiği performansa yaklaşamadı. Leipzig formasıyla 42 maçta 9 gol kaydetti. Sörloth, geçen sezonu ise İspanyol ekip Real Sociedad'da kiralık olarak tamamladı ve 44 maçta 8 gol kaydetti.