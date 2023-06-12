Beşiktaş, Alexandru Maxim için kararını verdi
Beşiktaş, devre arasında Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı Alexandru Maxim için karar verdi.
Beşiktaş'ın, Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in geleceği belli oldu.
Sporx'te yer alan habere göre, Gaziantep'in oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis talep etmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, Romanyalı 10 numarayla yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş Yönetimi, bu kararını oyuncunun menajerine iletti. Maxim, Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkarken skora katkı veremedi.
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