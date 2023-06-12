Beşiktaş, Alexandru Maxim için kararını verdi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:33

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:36

Beşiktaş'ın, Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in geleceği belli oldu.

Sporx'te yer alan habere göre, Gaziantep'in oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis talep etmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar, Romanyalı 10 numarayla yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş Yönetimi, bu kararını oyuncunun menajerine iletti. Maxim, Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkarken skora katkı veremedi.