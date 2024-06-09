Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti!
Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç’u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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