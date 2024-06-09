Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti!

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 22:05
Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti!
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Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç’u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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