TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 21:17

Güncelleme: 09.06.2024 - 21:17

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de üst üste 3. kez başkan seçilen Ali Koç'u resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.

Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eden TFF şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."