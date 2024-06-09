TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de üst üste 3. kez başkan seçilen Ali Koç'u resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.
Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eden TFF şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
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