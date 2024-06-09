TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 21:17
TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de üst üste 3. kez başkan seçilen Ali Koç'u resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.

Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eden TFF şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."


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