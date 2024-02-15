Fernando Santos kararını verdi: Beşiktaş'ta ayrılık!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 19:24

Güncelleme: 15.02.2024 - 19:24

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta ilk yolcu Emrecan Uzunhan. Geçen yaz trafik magandasının saldırısı yüzünden uzun süre sakatlık yaşayan genç futbolcu için Fernando Santos raporu verdi.

Emrecan Uzunhan

SANTOS'TAN EMRECAN KARARI

Habertürk’ün haberine göre, Emrecan Uzunhan, sakatlığı sonrası Fernando Santos’un gözüne giremedi. Fernando Santos, 22 yaşındaki futbolcuyu yeterli bulmadı ve takımdan ayrılmasına onay verdi.

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Beşiktaş, 2022 yazında İstanbulspor’dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan için İstanbulspor’a 2 milyon Euro bonservis ödemişti.