Fernando Santos kararını verdi: Beşiktaş'ta ayrılık!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos'un genç futbolcu Emrecan Uzunhan'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 19:24
Fernando Santos kararını verdi: Beşiktaş'ta ayrılık!
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta ilk yolcu Emrecan Uzunhan. Geçen yaz trafik magandasının saldırısı yüzünden uzun süre sakatlık yaşayan genç futbolcu için Fernando Santos raporu verdi.

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Emrecan Uzunhan

SANTOS'TAN EMRECAN KARARI

Habertürk’ün haberine göre, Emrecan Uzunhan, sakatlığı sonrası Fernando Santos’un gözüne giremedi. Fernando Santos, 22 yaşındaki futbolcuyu yeterli bulmadı ve takımdan ayrılmasına onay verdi.

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Beşiktaş, 2022 yazında İstanbulspor’dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan için İstanbulspor’a 2 milyon Euro bonservis ödemişti.


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