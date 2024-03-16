Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında inanılmaz son!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 22:47

Güncelleme: 16.03.2024 - 22:48

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın son anlarında inanılmaz bir olay yaşandı.

Son anlara 2-1 geride giren Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, uzatma dakikalarında kazanılan kornerde rakip ceza sahasına girdi ve gelen ortada kafayı vurdu. Mert'in vuruşu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Beşiktaş, 90+10'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica, skoru 2-2'ye getirdi.

TOPA 2 KERE MÜDAHALE ETTİ

Antalyasporlu futbolcular ve kaleci Helton, bu penaltıya itirazda bulundu.

Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın penaltıda topa iki kez müdahalede bulunduğunu işaret ederek penaltıyı iptal etti.

Antalyaspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.