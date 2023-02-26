Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:08
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor'u konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Şubat Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayımlanacak.

İKİNCİ KEZ ERTELENMİŞTİ

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.


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